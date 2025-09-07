台風15号の影響で突風が発生した静岡・牧之原市などでは、7日も片付けに追われています。停電は大部分で7日中に復旧する見込みです。台風15号の影響で5日、牧之原市や吉田町などでは激しい突風が発生し、牧之原市によりますとこれまでに24人が負傷、住宅の被害は1000棟以上にのぼるということです。牧之原市周辺では7日、強い日差しが照り付ける中、住民などが割れたかわらの片付けや屋根の補修などをしていました。また、5日から1