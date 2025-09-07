社民党の福島党首とラサール石井氏＝7日午後、東京都世田谷区社民党のラサール石井氏は7日、マイク1本で笑いを取る「スタンダップコメディー」を東京都内の劇場で披露し、福島瑞穂党首も初挑戦した。社民はラサール石井氏の知名度やタレントとしての経験を生かし党勢回復につなげたい考えで、全国行脚も検討している。ラサール石井氏は低迷する党勢を踏まえ、自身と福島氏を絶滅の恐れがあるトキになぞらえ、笑いを誘った。石