石破茂総理大臣が7日、緊急の記者会見を行い辞任する意向を正式に表明した。会見では「この度、私は自由民主党総裁の職を辞することにした。米国関税措置に関する交渉は、私どもの政権の責任において道筋をつける必要があると強く考えていたが、日米了解覚書の署名が行われ、米国大統領令も発出をされた。私としても1つの区切りがついた」「後進に道を譲る決断をした。新しい総裁が選ばれるまでの間、国民の皆様方に対して果たす