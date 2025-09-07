タイの議会で新たな首相に選出されたアヌティン氏が、国王の承認を得て正式に首相に就任しました。タイではペートンタン前首相の失職を受けて、5日に下院で首相指名選挙が行われ、新たな首相に野党第2党「タイの誇り党」のアヌティン党首が選ばれました。アヌティン氏は7日、ワチラロンコン国王の承認を得て正式に首相に就任し、「国の抱える問題を解決し、危機から脱却させる」などと意義込みを語りました。今後、保守派を中心と