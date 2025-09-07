マンチェスター・ユナイテッドで出番を減らすカメルーン代表GKの新天地が決定したようだ。移籍市場に精通するファブリツィオ・ロマーノ氏によると、マンUに所属する29歳のカメルーン代表GKアンドレ・オナナはトルコのトラブゾンスポル移籍が決定的になっているという。バルセロナの下部組織出身であるオナナは2015年1月にアヤックスに加入すると、その後インテルにステップアップ。インテルではデビューシーズンから公式戦通算41試