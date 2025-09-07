元アトレティコ・マドリードのドリブラーは今夏欧州復帰が近づいている。『Foot Mercato』のサンティ・アウナ氏によると、現在サウジ・プロリーグのアル・シャバブでプレイする32歳のベルギー代表MFヤニック・カラスコにトルコの強豪であるベシクタシュ移籍の可能性が浮上しているという。モナコの下部組織出身であるカラスコは2012年7月に同クラブのトップチームに昇格すると、2015年7月にアトレティコ・マドリードに完全移籍。一