アーリング・ハーランド、オスカー・ボブと近年マンチェスター・シティではノルウェー代表の2人が存在感を強めている。今夏ノルウェーの名門ローゼンボリから加入したスヴェレ・ニーパンは彼らに続く可能性を秘めた逸材だ。18歳のニーパンは若くしてローゼンボリで出場機会を掴むと、今夏シティにステップアップ。現在は武者修行として英2部のミドルズブラにレンタル移籍している。『Manchester Evening News』ではMFを本職とする