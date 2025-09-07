トッテナムやパリ・サンジェルマン、チェルシーらで指揮を執った過去をもつマウリシオ・ポチェッティーノ率いるアメリカ代表には厳しい視線が送られているという。2024年9月にアメリカ代表の指揮官に就任したポチェッティーノ。ホスト国の1つとして迎える2026年W杯を見据えた新体制だったが、順調な歩みを見せているとはいえず、今夏行われたゴールドカップでは決勝でメキシコ代表に敗戦。親善試合もトルコ代表（1-2）、スイス代表