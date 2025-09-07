「オートレースもＷＩＮＴＩＣＫＥＴ杯」（８日開幕、川口）森且行（５１）＝川口・２５期＝が８月３日の川口ナイトレース優勝戦３着以来、約１カ月ぶりの地元参戦。当初はあっせんがなかったが、欠場者多数で真っ先に追加配分された。２節前の伊勢崎ＳＧ・グランプリは??????着、直前の伊勢崎一般戦が?????着で２節とも準決から動きがおかしくなった。「前節はリング、バルブを替えてセットを変えたら接地感が全くなくなっ