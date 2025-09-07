◆ＪＥＲＡセ・リーグ阪神―広島（７日・甲子園）勝てば優勝が決まる阪神は、２回に先制点を挙げた。０―０の２回、先頭の大山悠輔内野手が初球を捉え、左翼線へ二塁打を放つと、次打者の木浪聖也内野手が右前打で無死一、三塁。７番・高寺望夢内野手が広島・アドゥワから左犠飛を放ち、三塁走者の大山が先制のホームを踏んだ。一塁走者の木浪もタッチアップし、１死二塁で坂本誠志郎捕手が左前打と続いた。なおも、１死