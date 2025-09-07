日本ハムの新庄剛志監督が、９回２死から一発を浴びてノーヒットノーランを逃したドジャース・山本由伸投手に言及した。山本は９回２死までノーヒットノーランを続けながら、一発を浴び無念の降板。しかし悲劇はさらに続き、リリーフ陣が打たれサヨナラ負けを喫した。新庄監督は「話変わりますけど」と自ら切り出し、「今日の山本くん、ノーヒットノーランしてて、最後２アウトからホームラン打たれて。俺だったらどうするだ