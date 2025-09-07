「阪神−広島」（７日、甲子園球場）阪神が２年ぶりのリーグ制覇へ優勝マジック「１」で迎えた一戦で、二回に高寺望夢内野手の犠飛で先制した。先頭の大山が左翼線に放った打球に、ファビアンがダイビングキャッチを試みるも捕球できず二塁打に。木浪も右前打で続いて無死一、三塁。絶好機で打席に入った高寺は、２球目を左翼へ犠飛を打ち上げて、三塁走者の大山がタッチアップで先制のホームを駆け抜けた。一走・木浪は左翼