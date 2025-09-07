◇セ・リーグ阪神―広島（2025年9月7日甲子園）阪神の木浪が好走塁でチャンスを拡大した。2回無死一、三塁。高寺の左飛で三塁走者の大山が先制のホームイン。その際、広島の二遊間2人がバックホームの中継態勢を敷き、二塁ががら空きになった。その隙を見逃さず、一塁走者の木浪がヘッドスライディングで二塁を陥れた。チームが重視する走塁への意識を体現し、甲子園が大きく沸いた。木浪は後半戦3試合目のスタメンで、