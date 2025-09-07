石破首相（自民党総裁）は７日夕の記者会見で、党内で拡大した臨時総裁選の実施を求める動きについて、「党内に決定的な分断を生みかねないと考えた。決して私の本意とするところではない」と述べた。また、党内で取り沙汰された衆院解散について「いろんな考えがあったことは否定しない」と述べた上で、「国民に対して政府の機能が停滞することがあっては決してならないということで（退陣の）判断に至った」と説明した。