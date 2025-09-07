石破首相は7日夜、退陣を表明した記者会見で、「国民の政治に対する不信を払拭することがいまだにできていないことは、私にとって最大の心残りだ」とした上で、「国民の皆様方にはこのような形で職を辞することになったこと、大変申し訳なく思っております。本当に申し訳ございません」と述べた。石破首相は、自身の政権において、物価高を上回る賃上げや外交、防衛力強化などに取り組んできたことや成果を強調した上で、政治改革