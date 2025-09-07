北朝鮮による拉致被害者横田めぐみさんの弟で被害者家族会代表の拓也さん（57）は7日、石破茂首相の退陣表明を受け「体制を早急に立て直して日朝首脳会談を開催し、全拉致被害者の即時一括帰国を実現してほしい」とのコメントを出した。