記者会見で質問を聞く石破首相＝7日午後6時27分、首相官邸淡々とした口調に無念さがにじんで見えた。石破茂首相は7日午後6時から官邸で急きょ記者会見を開き、退陣を表明。自民党内や閣内から退陣圧力が日増しに強まる中での選択となり「国民の期待に応えられたかを自問する時、じくじたる思いだ」と語った。黒っぽいスーツに青と白のネクタイ姿で会見場に現れた石破首相は、日米関税交渉に一定の区切りが付いたなどとして「後