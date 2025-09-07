石破首相が辞任の意向を固めたことを伝える号外を受け取る女性＝7日午後5時19分、JR鳥取駅前石破茂首相の退陣意向の表明を受け、地元・鳥取県からは「努力をたたえたい」とねぎらう声が上がった。参院選で掲げた現金給付などの政策が実現しておらず「力不足」と落胆する人もいた。石破氏と同じ中学に通っていた医師渡辺憲さん（70）は、当時生徒会長を務めた首相の姿を思い出し「責任を持ち最後まで職責を全うする姿は変わって