石破首相が辞任の意向を固めたことについて、海外メディアの反応です。中国国営の新華社通信は日本の報道を引用する形で石破首相の辞任の意向を速報で伝えました。韓国の聯合ニュースは石破首相について「党内の退陣圧力の中でも政権を維持するという意欲を示してきた」と伝えました。また、AP通信は、石破首相が「党内の、主に右派勢力からの辞任要求にひと月以上抵抗してきた」と報じています。ロシア国営のタス通信は日本メディ