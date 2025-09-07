（左から）小泉氏、石破氏、菅氏石破茂首相（自民党総裁）が７日、辞任の意向を表明した。党総裁選前倒し要求の提出日とされた８日前日の決断。「党の分裂を避けるべきだ」として同党の菅義偉副総裁（元首相、衆院神奈川２区）と小泉進次郎農相（１１区）が６日深夜に行った説得が「自民としての最後の一手」（党幹部）として実った格好だ。厳しい選択を迫られていた議員の間からは「『踏み絵』を直前で避けられた」（中堅議員）