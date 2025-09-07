新日本プロレス７日の東金大会で、Ｙｕｔｏ―Ｉｃｅ（ユウト・アイス＝２８）とＯＳＫＡＲ（２７）の「ノックアウトブラザーズ（Ｋ．Ｏ．Ｂ）」がホームリング凱旋初戦を勝利で飾った。２０２４年１月から海外武者修行に出発した２人は、８月１７日有明大会に電撃登場。「バレットクラブ・ウォー・ドッグス」に加入すると、石井智宏とＩＷＧＰタッグ王座を保持するタイチを襲撃し、２８日神戸大会での王座挑戦が決定した。こ