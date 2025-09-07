歌手の大黒摩季が７日、インスタグラムを更新。弟が亡くなったことを伝えた。大黒はこの日「昨日９／６のａｍ２：３１愛弟の礼騎が父母の待つ天国へと旅立ちました」と報告。「８／３０札幌ｈｉｔａｒｕでのライブに家族で来ていつになく喜び楽しみ珍しく丸ごと褒めてくれた可愛い笑顔と昔を思い起こさせる様な照れ隠しの毒舌で元気一杯次の日の帰りも両親のお墓参りを一緒にし娘達と嫁と家族で朗らか