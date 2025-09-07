¸½ÃÏ9·î7Æü¡¢´Ú¹ñ¡¦¥½¥¦¥ë¶¥ÇÏ¾ì¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¥³¥ê¥¢¥«¥Ã¥×¡ÊG3¡¦¥À1800m¡¦1Ãå¾Þ¶â8²¯¥¦¥©¥ó¡áÌó8500Ëü±ß¡Ë¤Ë¡¢ÆüËÜ¤«¤é¥É¥¥¥é¥¨¥ì¡¼¥Ç¡Ê²´5¡¦·ªÅì¡¦ÃÓÅº³Ø¡Ë¡¢¥é¥à¥¸¥§¥Ã¥È¡Ê²´4¡¦·ªÅì¡¦º´¡¹ÌÚ¾»»°¡Ë¡¢¥Ç¥£¥¯¥Æ¥ª¥ó¡Ê¤»¤ó7¡¦Âç°æ¡¦¹Ó»³¾¡ÆÁ¡Ë¤¬»²Àï¡£TCK½êÂ°¤ÎÌðÌîµ®Ç·µ³¾è¡¢¥Ç¥£¥¯¥Æ¥ª¥ó¤¬¹ë²÷¤Ëº¹¤·ÀÚ¤Ã¤¿¡£¡ÚÆ°²è¡Û¥Ç¥£¥¯¥Æ¥ª¥óV¤Î²÷µó¡Ä¥³¥ê¥¢¥«¥Ã¥×ÌðÌîµ®Ç·¤Î¹¥µ³¾è¥³¥ê¥¢¥«¥Ã¥×¡¦¥Ç¥£¥¯¥Æ¥ª¥ó¤ÈÌðÌîµ®Ç·µ³¼êÄ¾Àþ¤Ç¤ÏÂç³°¤«