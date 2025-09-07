ボーイズグループSHINeeのメンバー、テミンがスペシャルデジタルシングル『Veil』のリリースを控え、新しいイメージを公開した。【写真】日本人アイドル、テミンとコラボ9月7日、所属事務所BPMエンターテインメントは、公式SNSを通じてテミンの『Veil』のプレビューイメージを投稿した。公開されたイメージは白黒トーンの荒い質感と幻想的な演出で構成され、テミンの多様な姿を盛り込んだシルエットが交差し、謎めいた芸術的な雰囲