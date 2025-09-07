メ～テレ（名古屋テレビ） 愛・地球博の開催から20周年を記念したイベントが、名古屋市のＩＧアリーナで開かれました。 このイベントは、愛・地球博の開催から20年の節目を迎え、万博の理念と成果を改めて世界に発信し、世代を超えて共感してもらおうと開かれました。 愛・地球博の関係者を始め来場者など約1万3000人が集まった会場では、松平健さんがマツケンサンバを披露すると熱気に包まれました。 愛・地