◇バレーボール世界選手権日本−ブラジル（2025年9月7日タイ・バンコク）バレーボール女子の世界選手権が7日、タイ・バンコクで行われ、3位決定戦で世界ランク5位の日本は同2位のブラジルと対戦。第3セットを25−19で奪い、セットカウント1−2とした。ブラジルのブロックが立ちはだかった。レシーブでも崩され攻撃のリズムをつくれず、第1セットを12−25で落とした。第2セットは島村の移動攻撃や和田、佐藤のバックア