◇プロ野球セ・リーグ阪神-広島(7日、甲子園球場)この日勝てばセ・リーグ優勝が決まる阪神が2回、1点を先制しました。優勝マジック1、歓喜の瞬間を一目見ようと黄色一色の甲子園球場。試合は2回に動きました。この回の先頭として打席に向かった5番・大山悠輔選手がレフトへ鋭い打球を放ち、一気に2塁へ。さらに、この試合で先発起用された6番・木浪聖也選手も単打で続き、ノーアウト1、3塁のチャンスをつくります。ここで打席に向