関西大学バレーボール連盟秋季リーグ戦「RIGAVILCUP2025」は7日、神戸親和大学で女子1部の6試合が行われた。昇格組の武庫川女大が京都橘大を下して1部での初白星を挙げたほか、帝塚山大、関西大、神戸親和大が連勝をマークした。2部から昇格した武庫川女大は、春季リーグ2位の京都橘大と対戦。ストレート勝ちで堂々の1部初勝利を飾った。春の女王・帝塚山大と関西大は、ともにストレートで快勝し開幕2連勝。神戸親和大