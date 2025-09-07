俳優の横浜流星（28）が主演を務めるNHK大河ドラマ「べらぼう〜蔦重栄華乃夢噺〜」（日曜後8・00）の第34話が7日に放送される。打ちこわしから「銀が降る」、そして衝撃の2人退場となった前週。石井さんが描いたのは…。前回の第33話は「打壊演太女功徳」。打ちこわしが発生し、蔦重（横浜流星）は、田沼意次（渡辺謙）のもとを訪れ、ある策を進言する。一橋邸では治済（生田斗真）が松平定信（井上祐貴）に、正式な老中就任を