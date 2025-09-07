５日のＮＨＫ連続テレビ小説「あんぱん」は、第２３週「ぼくらは無力だけれど」が放送された。蘭子（河合優実）と再会したヤムおんちゃんこと草吉（阿部サダヲ）がのぶ（今田美桜）の家にやってくる。久しぶりの再会に３姉妹は「たまるか〜」と感激。照れ隠しなのか、草吉は「しかし、あれだな、お前ら全員老けたな」と不適切にもほどがある一言を放ち、総攻撃を受けた。草吉が前回３姉妹と会ったのは、劇中の１９４６年、釜