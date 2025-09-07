東京・白金の洋菓子店「ラ・メゾン白金」から、秋冬限定スイーツが新登場しました。りんごや栗を使ったタルト、食感が新しいクリスピーフィナンシェ、さらに人気のショコラサンドからは季節の新フレーバーが仲間入り。素材にこだわり、旬をぎゅっと閉じ込めたスイーツは、大切な人へのギフトや自分へのご褒美にぴったり。ラ・メゾン白金でしか味わえない秋冬の特別なラインナップをご紹介します。