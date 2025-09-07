個性的な泉質や豊富な湯量を誇る新潟県の温泉は名湯ぞろい。どこか懐かしさを感じさせる温泉には、昔からの湯治文化や旅人を迎えてきた歴史が息づいています。All About ニュース編集部は8月20〜21日の期間、全国20〜60代の男女203人を対象に「名湯百選」に関するアンケート調査を実施しました。今回はその中から「名湯百選の中で、好き＆行ってみたい新潟県の温泉」ランキングを紹介します！【3位までの全ランキング結果を見る】2