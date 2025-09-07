名古屋市中村区で9月7日、日本心臓リハビリテーション学会の市民公開講座が開かれました。7日に開かれた市民公開講座にはおよそ130人が参加し、東海地方で活躍する医師や薬剤師らが心臓病を予防するための極意を紹介しました。名古屋市立大学の理学療法士・加藤倫卓さんは、スクワットなど予防のための運動を実演し、参加者は一緒に体を動かしていました。