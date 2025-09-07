◆ソフトバンク―楽天（7日、みずほペイペイドーム）左脇腹痛のため8試合ぶりに代打で出場したソフトバンクの近藤健介外野手（32）が「大丈夫かなと思います」と振り返った。2点差に迫った8回2死一、二塁で石塚綜一郎の代打として送られた。一発が出れば逆転の場面だったが、3番手鈴木翔天を前に空振り三振に倒れた。移動休み明けの9日は再び2位日本ハムと直接対決。指名打者での出場については「（この試合の）反動を見て