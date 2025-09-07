［国際親善試合］日本 ０−０ メキシコ／９月７日／オークランド・コロシアムメキシコは５年前に中立地のオーストリア・グラーツで対戦し、０−２で完敗した相手だ。ただしその２年後にはカタール・ワールドカップが開催され、日本はドイツ、スペインを下してベスト16に進出し、逆にメキシコは過去７大会も続けてきたグループリーグ突破に失敗。以後、日本は代表チームも個々の選手たちも飛躍的に評価を高めてきた。日本は、も