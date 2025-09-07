日本代表は現地９月６日、国際親善試合でメキシコ代表とアメリカのオークランド・コロシアムで対戦。０−０で引き分けた。試合後に取材に応じた日本サッカー協会（JFA）の宮本恒靖会長は、まずメキシコの強さに言及し、日本も対抗できていたと振り返る。「相手のハメ方とかプレスとか、粘り強さが守備のところである試合でした。自分たちも、前からしっかりとハメるシーンもあり、それは良かった印象でした」来年に行なわれ