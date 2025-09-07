9月5日、台風15号により静岡県の牧之原市や吉田町などで突風の被害が発生しました。 牧之原市では7日朝から、災害ボランティアが被害にあった住宅の片付けやがれきの撤去などを行いました。市内の住宅の被害は372棟に上り、7日午後3時時点で約8390戸で停電が続いています。 ＜住民＞ 「それは助かりますよ。浜までもっていく時間が省けますので」 災害ボランティア「少しでも皆さんが助かればそれでいいですからね」 7日午