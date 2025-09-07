静岡地方気象台は9月7日、5日午後0時50分頃に、牧之原市静波から細江にかけて発生した突風は「竜巻」と認められると発表しました。強さについては、分析中ということです。 静岡地方気象台は6日から7日にかけて被災現場に気象庁機動調査班を派遣し、調査を実施しました。その結果、突風発生時に活発な積乱雲が付近を通過中であったことや、突風発生時に移動する渦を撮影した画像が得られたことなどから、牧之原市で突風をもたらし