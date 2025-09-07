秋篠宮家の長男悠仁さまは７日、三重県伊勢市を訪問された。皇祖・天照大神（あまてらすおおみかみ）を祭る伊勢神宮に成年式を終えたことを報告するためで、悠仁さまの神宮参拝は２０２２年１０月以来。紺色のスーツ姿の悠仁さまは午後５時半前、同市の近鉄宇治山田駅に到着。駅前では大勢の市民らが出迎え、悠仁さまはにこやかに手を振って応えられた。８日は伊勢神宮で拝礼後、奈良県に移動し、初代・神武天皇の陵を参拝して