ロシア軍はウクライナ各地に過去最大規模の空爆をおこない、首都キーウでは内閣庁舎が被害を受け火災が発生しました。ウクライナ空軍によりますと、ロシア軍は6日夜から7日朝にかけてウクライナ各地で810機のドローンと弾道ミサイル13発による大規模な空爆を行いました。810機のドローンが使われたのは過去最多だということです。首都キーウのクリチコ市長などは行政の中枢である内閣庁舎にドローンの破片が落下し、火災が発生した