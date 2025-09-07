活発な前線の影響で7日夜から8日明け方にかけて、新潟県と石川県に線状降水帯が発生する恐れがあります。現在、東北南部にかかっている強い雨雲が次第に南に下がり、8日朝にかけて新潟から西日本の日本海側でライン上に雨雲がかかる予想となっています。気象庁によりますと新潟県と石川県で8日明け方にかけて線状降水帯が発生し、大雨災害の危険度が急激に高まる可能性があります。8日夕方までに新潟県で150mm、石川県で120mmの雨