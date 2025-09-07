◆バレーボール女子世界選手権（７日、タイ・バンコク）３位決定戦で、４大会ぶりのメダルを目指す世界ランク５位の日本は同２位のブラジルと対戦。第１セット（Ｓ）を１２―２５で落とした日本は、第２Ｓも主将の石川真佑、対角に佐藤淑乃、セッター関菜々巳、対角に和田由紀子、ミドルブロッカー（ＭＢ）島村春世、宮部藍梨が先発した。第２Ｓも日本は６―７から５連続失点を喫し、苦しい展開からスタート。５点ビハインド