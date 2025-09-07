◆イースタン・リーグ楽天１―８巨人（７日・石巻）巨人はイースタン・楽天戦に勝利し、連勝を８に伸ばした。イースタン首位を走るチームは、今季成績を７２勝３５敗２分けとした。２回に浅野の左翼線適時打で先制すると、２点リードの６回には打者１１人で７安打６得点の猛攻を見せて試合の流れを決めた。先発の山田は２５歳の誕生日を迎えたバースデー登板で、５回無失点の好投。その後は堀田―高橋―戸田―田中千とつなぎ