愛知県一宮市の一宮西病院で9月7日、救急の仕事を体験できる「救急フェス」が行われ、多くの地元の人らでにぎわいました。9月9日の「救急の日」を前に開かれた救急フェスでは、子供たちが息を弾ませながら心臓マッサージをしたほか、白衣を纏って医師になりきるコーナーや、実際の手術で使う電気メスで鶏肉を切る体験も人気を集めていました。参加した子供：「心臓マッサージとか、ドクターカ