台風15号は静岡県内を横断し、記録的大雨と激しい突風をもたらしました。広範囲に被害をだした突風はなぜ起きたのか、松浦気象予報士が解説します。（松浦 悠真気象予報士）台風の風とはまた違って突風というのは文字通り、突然吹く風なんです。ですから何もなかったところから急激に風が強まって、大きな被害をもたらすということで、大変怖い瞬間だったと思います。まず大きな要因として挙げられるのは台風の接近です。この