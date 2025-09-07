６日、瀋陽工業博物館の自動車館に展示されている「上海ＳＨ７６０Ａ」。（瀋陽＝新華社記者／楊珏）【新華社瀋陽9月7日】中国遼寧省瀋陽市で開かれている「2025グローバル産業インターネット大会」の主要会場の一つ、瀋陽工業博物館は旧瀋陽鋳造廠の跡地に建設された施設で、瀋陽の産業の100年の歴史を凝縮し、同市の重厚な工業文化を記録している。瀋陽市鉄西区に位置し、敷地面積は5万3千平方メートル、建築面積は4万