石破総理の退陣を受けた自民党内の受け止めです。遠藤利明 元総務会長「総理総裁として賢明な判断をされていただいたと同時に、やはり分断を避けるという思いで対応・決断をしていただいたと、改めて感謝をしたいと思います」また、総理の辞任ではなく解散・総選挙をおこない、信を問うべきだと主張していた鈴木宗男参院議員は「見事な判断だ」と評価しました。鈴木宗男 氏「石破総理総裁が以前から『地位にしがみつくこ