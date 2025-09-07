石破総理は先ほど、記者会見を開き、正式に辞任する考えを表明しました。石破総理「私は自由民主党総裁の職を辞することといたしました。新総裁を選ぶ手続きを開始していただきたい、このように考えております」石破総理はきょう午後6時から総理官邸で記者会見をおこない、正式に辞任する考えを表明しました。その上で、総裁選を前倒しで実施するよう森山幹事長に伝えたと明らかにし、自身は総裁選に出馬しない考えを示しました。