[9.6 親善試合 日本 0-0 メキシコ オークランド]ベンチスタートとなった日本代表DF関根大輝(スタッド・ランス)が、スクランブル投入からの冷静なプレーで無失点に貢献した。関根が緊急でピッチに入っていくことになったのは後半の15分。3バックの右ストッパーで先発したDF板倉滉(アヤックス)が自陣深くに戻る際に右足首を痛め、プレーが切れたタイミングでピッチに座り込み、プレー続行が困難になったタイミングで呼ばれた。