[9.6 親善試合 日本 0-0 メキシコ オークランド]絶対的エースに仕事をさせなかった。日本代表DF渡辺剛(フェイエノールト)は国際親善試合メキシコ戦に3バックの中央で先発出場。立ち上がりから巧みにスペースを突いてくるFWラウール・ヒメネス(フルハム)に積極的なアプローチを仕掛け、時にはファウル覚悟のタックルでポストプレーを阻むと、決定的なシュートを許さないまま後半15分に交代に追いやり、無失点のまま強豪メキシコと